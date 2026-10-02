Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel
Угловая шлифовальная машина Denzel AGL180-2000 26919 мощностью 2000 Вт совместима с оснасткой диаметром 180 мм и имеет частоту вращения шпинделя 8500 об/мин. Предназначена для обработки металлических заготовок при помощи совместимой оснастки: шлифовальных и отрезных кругов, а также проволочных щеток. Эффективная система пылезащиты продлевает срок службы инструмента. Углошлифовальная машина оптимальна для выполнения бытовых работ.
Преимущества
- Безопасная работа — специальный кожух с бесключевой регулировкой защищает пользователя от осколков, искр и случайного контакта с диском.
- Защита от случайного включения — перед запуском машины необходимо нажать на клавишу блокировки, такое решение предотвращает травмирование.
- Комфорт во время длительной работы — благодаря фиксатору не нужно удерживать кнопку пуска нажатой.
- Быстрая подготовка к работе — функция блокировки шпинделя упрощает установку и замену оснастки, специальный ключ входит в комплект поставки.
- Удобный хват — боковую рукоятку можно установить сверху, справа или слева для наиболее комфортной работы.
- Эргономичность — корпус удобно удерживать в руке, резиновый кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Простое обслуживание — в конструкции предусмотрен легкий доступ к щеточному узлу, запасные угольные щетки входят в комплект поставки.
- Гарантия 3 года — надежность углошлифовальной машины подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Угловая шлифовальная машина Denzel AGL180-2000 26919 мощностью 2000 Вт совместима с оснасткой диаметром 180 мм и имеет частоту вращения шпинделя 8500 об/мин. Предназначена для обработки металлических заготовок при помощи совместимой оснастки: шлифовальных и отрезных кругов, а также проволочных щеток. Эффективная система пылезащиты продлевает срок службы инструмента. Углошлифовальная машина оптимальна для выполнения бытовых работ.
Преимущества
- Безопасная работа — специальный кожух с бесключевой регулировкой защищает пользователя от осколков, искр и случайного контакта с диском.
- Защита от случайного включения — перед запуском машины необходимо нажать на клавишу блокировки, такое решение предотвращает травмирование.
- Комфорт во время длительной работы — благодаря фиксатору не нужно удерживать кнопку пуска нажатой.
- Быстрая подготовка к работе — функция блокировки шпинделя упрощает установку и замену оснастки, специальный ключ входит в комплект поставки.
- Удобный хват — боковую рукоятку можно установить сверху, справа или слева для наиболее комфортной работы.
- Эргономичность — корпус удобно удерживать в руке, резиновый кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Простое обслуживание — в конструкции предусмотрен легкий доступ к щеточному узлу, запасные угольные щетки входят в комплект поставки.
- Гарантия 3 года — надежность углошлифовальной машины подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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