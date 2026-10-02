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Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel

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Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 1
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 2
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 3
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 4
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 5
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 6
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 7
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 8
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 9
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 10
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 11
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 12
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 13
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 14
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Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 16
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 17
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 18
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Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 29
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 30
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Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 34
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 35
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 36
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 37
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 38
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 39
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 40
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 41
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 42
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 43
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 44
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 45
Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Регулировка частоты вращения
да
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 4
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  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 6
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  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 8
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  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 10
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 11
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 12
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 13
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 14
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 15
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 16
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 17
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 18
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 19
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 20
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 21
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 22
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 23
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 24
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 25
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 26
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 27
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 28
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 29
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 30
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 31
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 32
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 33
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 34
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 35
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 36
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 37
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 38
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 39
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 40
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 41
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 42
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 43
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 44
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 45
  • Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649051
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х14х13
Вес, кг.
4.9

Описание товара Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel

Угловая шлифовальная машина Denzel AGL180-2000 26919 мощностью 2000 Вт совместима с оснасткой диаметром 180 мм и имеет частоту вращения шпинделя 8500 об/мин. Предназначена для обработки металлических заготовок при помощи совместимой оснастки: шлифовальных и отрезных кругов, а также проволочных щеток. Эффективная система пылезащиты продлевает срок службы инструмента. Углошлифовальная машина оптимальна для выполнения бытовых работ.

Преимущества

  • Безопасная работа — специальный кожух с бесключевой регулировкой защищает пользователя от осколков, искр и случайного контакта с диском.
  • Защита от случайного включения — перед запуском машины необходимо нажать на клавишу блокировки, такое решение предотвращает травмирование.
  • Комфорт во время длительной работы — благодаря фиксатору не нужно удерживать кнопку пуска нажатой.
  • Быстрая подготовка к работе — функция блокировки шпинделя упрощает установку и замену оснастки, специальный ключ входит в комплект поставки.
  • Удобный хват — боковую рукоятку можно установить сверху, справа или слева для наиболее комфортной работы.
  • Эргономичность — корпус удобно удерживать в руке, резиновый кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Простое обслуживание — в конструкции предусмотрен легкий доступ к щеточному узлу, запасные угольные щетки входят в комплект поставки.
  • Гарантия 3 года — надежность углошлифовальной машины подтверждена производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Описание

Угловая шлифовальная машина Denzel AGL180-2000 26919 мощностью 2000 Вт совместима с оснасткой диаметром 180 мм и имеет частоту вращения шпинделя 8500 об/мин. Предназначена для обработки металлических заготовок при помощи совместимой оснастки: шлифовальных и отрезных кругов, а также проволочных щеток. Эффективная система пылезащиты продлевает срок службы инструмента. Углошлифовальная машина оптимальна для выполнения бытовых работ.

Преимущества

  • Безопасная работа — специальный кожух с бесключевой регулировкой защищает пользователя от осколков, искр и случайного контакта с диском.
  • Защита от случайного включения — перед запуском машины необходимо нажать на клавишу блокировки, такое решение предотвращает травмирование.
  • Комфорт во время длительной работы — благодаря фиксатору не нужно удерживать кнопку пуска нажатой.
  • Быстрая подготовка к работе — функция блокировки шпинделя упрощает установку и замену оснастки, специальный ключ входит в комплект поставки.
  • Удобный хват — боковую рукоятку можно установить сверху, справа или слева для наиболее комфортной работы.
  • Эргономичность — корпус удобно удерживать в руке, резиновый кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Простое обслуживание — в конструкции предусмотрен легкий доступ к щеточному узлу, запасные угольные щетки входят в комплект поставки.
  • Гарантия 3 года — надежность углошлифовальной машины подтверждена производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Машина шлифовальная угловая AG180-2000, 2000 Вт, 180 мм, 8500 об/мин Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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