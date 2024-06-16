Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi
Эксцентриковая шлифмашина RYOBI ROS300A питается от стандартной сети. Подключение происходит при помощи кабеля, он не ограничивает движения. Максимальная потребляемая мощность при работе составляет 300 Вт. RYOBI ROS300A выполнена в корпусе из надежного пластика. В нем присутствуют вставки из резины, материалы обеспечивают максимально приятные тактильные ощущения и надежную фиксацию ладоней. Чтобы облегчить эксплуатацию и контролировать результат, Вы можете пользоваться системой для сбора пыли со специальным пылесборником. В комплекте предоставляются шлифовальные листы для проведения последующей обработки. Процесс их замены упрощен до минимума и занимает минимальное количество времени. Амплитуда колебаний составляет 2.4 мм. Их совмещение с вращательными движениями позволяет добиться максимально качественной обработки. Можно самостоятельно установить скорость с учетом особенностей и структуры материалов, предоставляется диапазон от 7000 до 12000 оборотов за минуту. Корпус выдержит все неблагоприятные воздействия, он выполнен с применением толстого пластика и полиуретана.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Комментарии для Ryobi излишни. Отличная техника.
Достоинства:
Комментарий:
Работае, родные круги держит плохо - липучка на кругах изнашивается бастро. Что-то в ней не нравится, но что понять не могу. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Шлифую сруб в деревне. Машинкой доволен. Единственное, колёсико регулировки оборотов не удачно расположено.
Достоинства:
Комментарий:
В деле пробывал огонь ручка прорезинина, пластик на ощупь приятный, нареканий нет,
Достоинства:
Комментарий:
Удобный аппарат. Брали для реставрации садовой мебели- отлично справился.
Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi
Достоинства:
Комментарий:
Комментарии для Ryobi излишни. Отличная техника.
Достоинства:
Комментарий:
Работае, родные круги держит плохо - липучка на кругах изнашивается бастро. Что-то в ней не нравится, но что понять не могу. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Шлифую сруб в деревне. Машинкой доволен. Единственное, колёсико регулировки оборотов не удачно расположено.
Достоинства:
Комментарий:
В деле пробывал огонь ручка прорезинина, пластик на ощупь приятный, нареканий нет,
Достоинства:
Комментарий:
Удобный аппарат. Брали для реставрации садовой мебели- отлично справился.