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Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi

5 Отзывы
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Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 1
Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 2
Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 3
Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 4
Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 1
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 2
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 3
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 4
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
6 120 руб.  7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659852
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.4
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х14
Вес, кг.
2.41

Описание товара Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi

Эксцентриковая шлифмашина RYOBI ROS300A питается от стандартной сети. Подключение происходит при помощи кабеля, он не ограничивает движения. Максимальная потребляемая мощность при работе составляет 300 Вт. RYOBI ROS300A выполнена в корпусе из надежного пластика. В нем присутствуют вставки из резины, материалы обеспечивают максимально приятные тактильные ощущения и надежную фиксацию ладоней. Чтобы облегчить эксплуатацию и контролировать результат, Вы можете пользоваться системой для сбора пыли со специальным пылесборником. В комплекте предоставляются шлифовальные листы для проведения последующей обработки. Процесс их замены упрощен до минимума и занимает минимальное количество времени. Амплитуда колебаний составляет 2.4 мм. Их совмещение с вращательными движениями позволяет добиться максимально качественной обработки. Можно самостоятельно установить скорость с учетом особенностей и структуры материалов, предоставляется диапазон от 7000 до 12000 оборотов за минуту. Корпус выдержит все неблагоприятные воздействия, он выполнен с применением толстого пластика и полиуретана.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi

Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Комментарии для Ryobi излишни. Отличная техника.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Работае, родные круги держит плохо - липучка на кругах изнашивается бастро. Что-то в ней не нравится, но что понять не могу. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Шлифую сруб в деревне. Машинкой доволен. Единственное, колёсико регулировки оборотов не удачно расположено.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
В деле пробывал огонь ручка прорезинина, пластик на ощупь приятный, нареканий нет,
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2023
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный аппарат. Брали для реставрации садовой мебели- отлично справился.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.4
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая шлифмашина RYOBI ROS300A питается от стандартной сети. Подключение происходит при помощи кабеля, он не ограничивает движения. Максимальная потребляемая мощность при работе составляет 300 Вт. RYOBI ROS300A выполнена в корпусе из надежного пластика. В нем присутствуют вставки из резины, материалы обеспечивают максимально приятные тактильные ощущения и надежную фиксацию ладоней. Чтобы облегчить эксплуатацию и контролировать результат, Вы можете пользоваться системой для сбора пыли со специальным пылесборником. В комплекте предоставляются шлифовальные листы для проведения последующей обработки. Процесс их замены упрощен до минимума и занимает минимальное количество времени. Амплитуда колебаний составляет 2.4 мм. Их совмещение с вращательными движениями позволяет добиться максимально качественной обработки. Можно самостоятельно установить скорость с учетом особенностей и структуры материалов, предоставляется диапазон от 7000 до 12000 оборотов за минуту. Корпус выдержит все неблагоприятные воздействия, он выполнен с применением толстого пластика и полиуретана.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Комментарии для Ryobi излишни. Отличная техника.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Работае, родные круги держит плохо - липучка на кругах изнашивается бастро. Что-то в ней не нравится, но что понять не могу. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Шлифую сруб в деревне. Машинкой доволен. Единственное, колёсико регулировки оборотов не удачно расположено.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
В деле пробывал огонь ручка прорезинина, пластик на ощупь приятный, нареканий нет,
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2023
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный аппарат. Брали для реставрации садовой мебели- отлично справился.


Эксцентриковая шлифмашина ROS300A 5133001142 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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