Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%6 210 руб. 7 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665660
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х11
Вес, кг.
2.64
Описание товара Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG
Углошлифмашина AEG WS6-125 4935413490 – компактная и мощная модель. Металлический корпус редуктора повышает надежность. Поворот головки редуктора с шагом 90° расширяет возможности инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005...
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитМашина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205...
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?,...
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщ...
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитШлифмашинка угловая ЗУБР 1800 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П12...
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC,...
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитЭксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (У...
-
В наличииЦена 7 550 руб. 11 000 руб.1888 руб. в СплитМашина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denz...
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405...
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Углошлифмашина AEG WS6-125 4935413490 – компактная и мощная модель. Металлический корпус редуктора повышает надежность. Поворот головки редуктора с шагом 90° расширяет возможности инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG