Top.Mail.Ru
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П)

17 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 11
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 12
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 13
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 14
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Регулировка частоты вращения
нет
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 11
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 12
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 13
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 14
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П)
6 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
230
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х12
Вес, кг.
6

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П)

Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-230-2205 П, предназначена для шлифования и резки, а также для обработки сварных швов. Облегченная модель в линейке ЗУБР с сопоставимыми профессиональным моделям характеристиками для домашнего мастера. Система плавного пуска позволяет включать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки. Удобная блокировка шпинделя для простой смены диска.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П)

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, всё ок, инструментом этого производителя пользуюсь 20 лет. для дома самое то
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка, в работе себя показала хорошо, легко справляется с бордюрным камнем и пескобетонными водостоками.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
баир п.

Достоинства:


Комментарий:
Немного слобавват,соответствует 1800Вт
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Z.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие инструменты этой фирмы, посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Хабиб А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробовали вроде хороший
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка, при изменении положения рукрятки не люфтит пластик качественный, эргономика удобная...
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Плавный пуск, хорошая мощность, удобное расположение ручек. В общем, зверь машина! Все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Роман Ч.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая ,работает плавно ,люфт минимальный ,качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего пользования хороший инструмент. Уже четвёртый девайс от ЗУБР.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар стоящий, по крайне мере своих денег. Но есть вопросы к качеству сборки (криво закрученные шурупы) и к инженеру, который соединил защиту и хомут ее фиксации между собой на сварку, что уменьшает возможность регулировки.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
приличный фабричный китай. отправили танчики ремонтировать. пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
мощная и увесистая вещь, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась вращающаяся ручка. Мощности достаточно. Гарантия подкупает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
виталий м.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, есть плавный пуск, ручка поворотная, очень удобное решение. Свою работу выполняет на все 100
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Глеб Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент с душой и характером. Дал имя- Стерва. Пару раз закусило, в последний раз ощущал такие эмоции когда брился опасной бритвой. Дает тестостерона больше чем моя девушка). За эти деньги однозначно 5+
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Данила С.

Достоинства:


Комментарий:
Было перепили но несколько тонн 20го швеллера, пока полет нормальный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка оправдывает свою цену



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
230
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-230-2205 П, предназначена для шлифования и резки, а также для обработки сварных швов. Облегченная модель в линейке ЗУБР с сопоставимыми профессиональным моделям характеристиками для домашнего мастера. Система плавного пуска позволяет включать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки. Удобная блокировка шпинделя для простой смены диска.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, всё ок, инструментом этого производителя пользуюсь 20 лет. для дома самое то
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка, в работе себя показала хорошо, легко справляется с бордюрным камнем и пескобетонными водостоками.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
баир п.

Достоинства:


Комментарий:
Немного слобавват,соответствует 1800Вт
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Z.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие инструменты этой фирмы, посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Хабиб А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробовали вроде хороший
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка, при изменении положения рукрятки не люфтит пластик качественный, эргономика удобная...
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Плавный пуск, хорошая мощность, удобное расположение ручек. В общем, зверь машина! Все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Роман Ч.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая ,работает плавно ,люфт минимальный ,качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего пользования хороший инструмент. Уже четвёртый девайс от ЗУБР.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар стоящий, по крайне мере своих денег. Но есть вопросы к качеству сборки (криво закрученные шурупы) и к инженеру, который соединил защиту и хомут ее фиксации между собой на сварку, что уменьшает возможность регулировки.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
приличный фабричный китай. отправили танчики ремонтировать. пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
мощная и увесистая вещь, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась вращающаяся ручка. Мощности достаточно. Гарантия подкупает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
виталий м.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, есть плавный пуск, ручка поворотная, очень удобное решение. Свою работу выполняет на все 100
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Глеб Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент с душой и характером. Дал имя- Стерва. Пару раз закусило, в последний раз ощущал такие эмоции когда брился опасной бритвой. Дает тестостерона больше чем моя девушка). За эти деньги однозначно 5+
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Данила С.

Достоинства:


Комментарий:
Было перепили но несколько тонн 20го швеллера, пока полет нормальный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка оправдывает свою цену


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - данный товар вы можете купить по цене 6550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...