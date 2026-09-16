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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125)
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
25
Длина, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х11
Вес, кг.
2.1

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125)

Бесщеточная углошлифовальная машина ЗУБР Профессионал AB-125 предназначена для применения в качестве шлифовальной, дисковой шлифовальной, зачистной и отрезной машины. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент и высокий КПД. Положение защитного кожуха диска регулируется удобным рычажком в одно движение. Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов. Фирменная дополнительная рукоятка устанавливается в 2 положениях для выполнения различных задач.



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
25
Длина, см
30
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Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная углошлифовальная машина ЗУБР Профессионал AB-125 предназначена для применения в качестве шлифовальной, дисковой шлифовальной, зачистной и отрезной машины. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент и высокий КПД. Положение защитного кожуха диска регулируется удобным рычажком в одно движение. Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов. Фирменная дополнительная рукоятка устанавливается в 2 положениях для выполнения различных задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - стоимость товара 6870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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