Шлифмашинка угловая ЗУБР 1800 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1800 ПСТ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1800
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб.
В наличии
Код товара: 730067
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1800
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
15
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х13
Вес, кг.
3.4
Описание товара Шлифмашинка угловая ЗУБР 1800 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1800 ПСТ)
Одноручная УШМ с максимальной мощностью 1800 Вт среди одноручных машин ЗУБР с набором электронных систем максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Удобная эргономика (малый диаметр корпуса под хват, быстрая регулировка кожуха), а также низкие уровень шума и вибрации делают высокопроизводительную работу комфортной
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1800
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
15
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Одноручная УШМ с максимальной мощностью 1800 Вт среди одноручных машин ЗУБР с набором электронных систем максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Удобная эргономика (малый диаметр корпуса под хват, быстрая регулировка кожуха), а также низкие уровень шума и вибрации делают высокопроизводительную работу комфортной
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Шлифмашинка угловая ЗУБР 1800 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1800 ПСТ) – стоимость товара 7060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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