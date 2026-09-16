УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1900 ЭПСТ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
9500
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 300 руб.
В наличии
Код товара: 708543
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7 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
14
Длина, см
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х14х14
Вес, кг.
4.24
Описание товара УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1900 ЭПСТ)
Двуручная УШМ с максимальной в линейке машин 125 мм ЗУБР мощностью 1900 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Системы защиты пользователя и изделия, а также поддержание рабочих характеристик при любой нагрузке позволяют выполнять любую предстоящую работу проще и быстрее. Способна работать с отрезными, шлифовальными, алмазными дисками, щетками-крацовками всех видов, а также алмазными чашками.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
14
Длина, см
53
Развернуть
Страна производитель
Китай
Двуручная УШМ с максимальной в линейке машин 125 мм ЗУБР мощностью 1900 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Системы защиты пользователя и изделия, а также поддержание рабочих характеристик при любой нагрузке позволяют выполнять любую предстоящую работу проще и быстрее. Способна работать с отрезными, шлифовальными, алмазными дисками, щетками-крацовками всех видов, а также алмазными чашками.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1900 ЭПСТ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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