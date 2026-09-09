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Машина шлифовальная угловая Makita GA4534 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая Makita GA4534

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Машина шлифовальная угловая Makita GA4534
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
5 470 руб.  8 676 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266412
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
35х15х14
Вес, кг.
2.7

Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita GA4534

Угловая шлифмашина Makita GA4534 используется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Боковая рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом. Кожух фиксируется на винте. Для установки кожуха не требуются специальные приспособления. В комплект входит шлифовальный диск, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Makita GA4534




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Угловая шлифмашина Makita GA4534 используется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Боковая рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом. Кожух фиксируется на винте. Для установки кожуха не требуются специальные приспособления. В комплект входит шлифовальный диск, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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