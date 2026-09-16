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УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э)

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УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 1
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 2
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 3
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 4
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 5
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 6
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 7
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 8
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
  • УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 1
  • УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 2
  • УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 3
  • УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 4
  • УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 5
  • УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 6
  • УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 7
  • УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 8
  • УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э)
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
15
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х11
Вес, кг.
2.97

Описание товара УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э)

Одноручная УШМ с мощностью 1100 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Удобная эргономика (малый диаметр корпуса под хват, быстрая регулировка кожуха), а также низкие уровень шума и вибрации делают высокопроизводительную работу еще и комфортной.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
15
Длина, см
40
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Страна производитель
Китай
Описание
Одноручная УШМ с мощностью 1100 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Удобная эргономика (малый диаметр корпуса под хват, быстрая регулировка кожуха), а также низкие уровень шума и вибрации делают высокопроизводительную работу еще и комфортной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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