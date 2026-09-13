Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ 840Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ 840Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ полупрофессионального класса представляет собой надежный инструмент с мощностью 840 Вт. Работает от стандартного напряжения в 220 В и оснащена щеточным двигателем, что обеспечивает высокую производительность и долговечность. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет использовать ее для различных задач, включая работу по бетону и камню. Скорость вращения шпинделя достигает 11 000 оборотов в минуту, что способствует быстрой и эффективной обработке материалов. Инструмент оснащен функцией плавного пуска, что уменьшает нагрузку на двигатель при запуске. Защита от непреднамеренного пуска предотвращает случайное включение, обеспечивая безопасность работы. Легкий вес в 1,8 кг и эргономичный дизайн делают использование инструмента удобным и менее утомительным. Длина кабеля 2,5 метра позволяет работать на большом расстоянии от розетки, что увеличивает маневренность и удобство использования. Инструмент поставляется в удобной коробке для хранения и транспортировки.
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