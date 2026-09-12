Шлифмашина угловая WS 8-125 4935451402 AEG
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина угловая WS 8-125 4935451402 AEG
Углошлифовальная машина AEG WS8-125 – оснащение от крупного производителя. Вы можете быть уверены в исключительном качестве. Оборудование подойдет для различных работ. С его помощью можно снять загрязнения и ржавчину с поверхности, проводить распил материалов, шлифовку. В AEG WS8-125 есть функция блокировки шпинделя. Благодаря ей удается быстрее выполнить замену оснастки. В конструкции установлен кожух. Он защищает от пыли и искр, исключает получение повреждений при работе. Предоставляется дополнительная рукоятка. Она помогает надежно удерживать машину, повышается точность выполняемых работ. Питается техника от сети, подключается при помощи длинного кабеля на 4 метра. Он гарантирует свободное перемещение. Мощность оснащения составляет 800 Вт. В изделие устанавливается диск с диаметром 125 мм. Скорость вращения элемента является постоянной – 12000 оборотов в минуту. Корпус редуктора выполнен из металла для наилучшей защиты и отвода образующегося тепла. Масса устройства сравнительно небольшая и составляет 1.9 кг. С ним комфортно работать, двухпозиционная рукоятка позволяет подобраться в различные зоны.
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