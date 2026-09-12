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Шлифмашина угловая WS 8-125 4935451402 AEG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина угловая WS 8-125 4935451402 AEG

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Шлифмашина угловая WS 8-125 4935451402 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659788
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х11
Вес, кг.
2.71

Описание товара Шлифмашина угловая WS 8-125 4935451402 AEG

Углошлифовальная машина AEG WS8-125 – оснащение от крупного производителя. Вы можете быть уверены в исключительном качестве. Оборудование подойдет для различных работ. С его помощью можно снять загрязнения и ржавчину с поверхности, проводить распил материалов, шлифовку. В AEG WS8-125 есть функция блокировки шпинделя. Благодаря ей удается быстрее выполнить замену оснастки. В конструкции установлен кожух. Он защищает от пыли и искр, исключает получение повреждений при работе. Предоставляется дополнительная рукоятка. Она помогает надежно удерживать машину, повышается точность выполняемых работ. Питается техника от сети, подключается при помощи длинного кабеля на 4 метра. Он гарантирует свободное перемещение. Мощность оснащения составляет 800 Вт. В изделие устанавливается диск с диаметром 125 мм. Скорость вращения элемента является постоянной – 12000 оборотов в минуту. Корпус редуктора выполнен из металла для наилучшей защиты и отвода образующегося тепла. Масса устройства сравнительно небольшая и составляет 1.9 кг. С ним комфортно работать, двухпозиционная рукоятка позволяет подобраться в различные зоны.



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая WS 8-125 4935451402 AEG




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина AEG WS8-125 – оснащение от крупного производителя. Вы можете быть уверены в исключительном качестве. Оборудование подойдет для различных работ. С его помощью можно снять загрязнения и ржавчину с поверхности, проводить распил материалов, шлифовку. В AEG WS8-125 есть функция блокировки шпинделя. Благодаря ей удается быстрее выполнить замену оснастки. В конструкции установлен кожух. Он защищает от пыли и искр, исключает получение повреждений при работе. Предоставляется дополнительная рукоятка. Она помогает надежно удерживать машину, повышается точность выполняемых работ. Питается техника от сети, подключается при помощи длинного кабеля на 4 метра. Он гарантирует свободное перемещение. Мощность оснащения составляет 800 Вт. В изделие устанавливается диск с диаметром 125 мм. Скорость вращения элемента является постоянной – 12000 оборотов в минуту. Корпус редуктора выполнен из металла для наилучшей защиты и отвода образующегося тепла. Масса устройства сравнительно небольшая и составляет 1.9 кг. С ним комфортно работать, двухпозиционная рукоятка позволяет подобраться в различные зоны.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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