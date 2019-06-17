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Шлифмашина вибрационная Makita BO3710

(1)
Артикул: 36651
Шлифмашина вибрационная Makita BO3710
4 810 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 36651
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина вибрационная
Дополнительная рукояткаесть
Крепление листазажим
Мощность190 Вт
Размер хода платформы2 мм
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Макс. частота колебания платформы22000 кол/мин
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращениянет
Длина, см25
Ширина, см13
Высота, см23
Вес, кг1.6
Вибрационная шлифмашина, мощность 190 Вт, частота колебания платформы до 22000 кол/мин, ход платформы 2 мм, лента 228x93 мм, пылесборник, вес: 1.6 кг


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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17.06.2019
Достоинства:
Работает тихо,выносливая в умелых руках,легкая

Недостатки:
Пока не обнаружил

Комментарий:
Работал целый день по шлифовке стен с небольшими
перерывами,даже не нагревалась,но при каждой возможности чищу пылесосом т.к.любая техника требует внимания

Самовывоз невозможен
Шлифмашина вибрационная Makita BO3710 - стоимость товара 4810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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