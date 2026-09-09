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Машина шлифовальная плоская Makita BO4557 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная плоская Makita BO4557

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Машина шлифовальная плоская Makita BO4557 - фото 2
Машина шлифовальная плоская Makita BO4557 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Машина шлифовальная плоская Makita BO4557 - фото 1
  • Машина шлифовальная плоская Makita BO4557 - фото 2
  • Машина шлифовальная плоская Makita BO4557 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266520
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х13
Вес, г.
900

Описание товара Машина шлифовальная плоская Makita BO4557

Вибрационная шлифмашина Makita BO 4557 предназначена для зачистки небольших поверхностей. Большое количество колебаний опорной платформы увеличивает эффективность работы. Двухпозиционный пусковой выключатель не нужно постоянно удерживать, пуск фиксируется, что делает работу комфортной. Двойная изоляция защищает оператора от поражения током. Для чистоты рабочего места возможно подключение пылесоса или пылесборника. Крепление листов осуществляется за счет на зажимахов. Длина сетевого кабеля 2 м.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная плоская Makita BO4557




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Вибрационная шлифмашина Makita BO 4557 предназначена для зачистки небольших поверхностей. Большое количество колебаний опорной платформы увеличивает эффективность работы. Двухпозиционный пусковой выключатель не нужно постоянно удерживать, пуск фиксируется, что делает работу комфортной. Двойная изоляция защищает оператора от поражения током. Для чистоты рабочего места возможно подключение пылесоса или пылесборника. Крепление листов осуществляется за счет на зажимахов. Длина сетевого кабеля 2 м.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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