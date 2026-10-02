Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт
Вибрационная шлифовальная машина Makita M9203 – это мощный и универсальный инструмент, который используется для обработки и отделки различных поверхностей, таких как дерево, металл, пластик и даже камень. Вибрационные шлифмашинки Макита широко используются для обработки древесины. Они помогают удалять излишки клея, краски, лака и неровности на поверхности, придавая древесине гладкость и привлекательный вид. С абразивными насадками позволяют обрабатывать металлические поверхности, удалять ржавчину и придавать деталям металлических конструкций чистоту и гладкость. Очищать от окислов, жира и загрязнений перед сваркой, обеспечивая качественное соединение. Так же данные машины подходят для обработки пластиковых и композитных материалов, используемых в строительстве и производстве. Помогают восстанавливать и обновлять старую мебель. Удалить старые краски и лаки с поверхностей, задирки, стружки, и подготовить к дальнейшей отделке. Специализированные насадки позволяют обрабатывать стекло и создавать гладкие и прозрачные края и поверхности. Шлифовка с помощью вибрационной машины помогает создать идеально гладкую и чистую поверхность перед нанесением лакокрасочных материалов. Подготовить поверхности и добиться высокого качества финишной обработки деталей, изделий, гипсокартона и гипсовых стен перед окраской или облицовкой. Шлифмашина Makita M9203 поставляется в коробке с пылесборником и пластиной для перфорирования. Закажите виброшлифовальную машинку прямо сейчас и ощутите разницу, работая с инструментом, который спроектирован специально для профессионалов, требующих совершенства в каждой детали.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405...
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитМашина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В L...
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитВиброшлифмашина Metabo FSX 200 Intec эксцентриковая (609225500)
-
В наличииЦена 5 320 руб. 9 463 руб.1330 руб. в СплитПолировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00)
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA4530R
-
В наличииЦена 5 460 руб. 12 000 руб.1365 руб. в СплитМашина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ без АКБ и ЗУ ...
-
В наличииЦена 5 470 руб. 7 098 руб.1368 руб. в СплитУглошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/ми...
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитУШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S)
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7),...
-
В наличииЦена 5 530 руб. 7 314 руб.1383 руб. в СплитМашина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ без АКБ и без...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитУглошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.ш...
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка о...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт