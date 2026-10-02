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Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт

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Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 1
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 2
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 3
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 4
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 5
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 6
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 7
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 8
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 9
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 10
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 1
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 2
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 3
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 4
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 5
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 6
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 7
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 8
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 9
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 10
  • Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт
5 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
на зажимах
Размер хода платформы
2
Высота, см
15.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х10
Вес, кг.
1.53

Описание товара Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт

Вибрационная шлифовальная машина Makita M9203 – это мощный и универсальный инструмент, который используется для обработки и отделки различных поверхностей, таких как дерево, металл, пластик и даже камень. Вибрационные шлифмашинки Макита широко используются для обработки древесины. Они помогают удалять излишки клея, краски, лака и неровности на поверхности, придавая древесине гладкость и привлекательный вид. С абразивными насадками позволяют обрабатывать металлические поверхности, удалять ржавчину и придавать деталям металлических конструкций чистоту и гладкость. Очищать от окислов, жира и загрязнений перед сваркой, обеспечивая качественное соединение. Так же данные машины подходят для обработки пластиковых и композитных материалов, используемых в строительстве и производстве. Помогают восстанавливать и обновлять старую мебель. Удалить старые краски и лаки с поверхностей, задирки, стружки, и подготовить к дальнейшей отделке. Специализированные насадки позволяют обрабатывать стекло и создавать гладкие и прозрачные края и поверхности. Шлифовка с помощью вибрационной машины помогает создать идеально гладкую и чистую поверхность перед нанесением лакокрасочных материалов. Подготовить поверхности и добиться высокого качества финишной обработки деталей, изделий, гипсокартона и гипсовых стен перед окраской или облицовкой. Шлифмашина Makita M9203 поставляется в коробке с пылесборником и пластиной для перфорирования. Закажите виброшлифовальную машинку прямо сейчас и ощутите разницу, работая с инструментом, который спроектирован специально для профессионалов, требующих совершенства в каждой детали.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
на зажимах
Размер хода платформы
2
Высота, см
15.4
Страна производитель
Китай
Описание
Вибрационная шлифовальная машина Makita M9203 – это мощный и универсальный инструмент, который используется для обработки и отделки различных поверхностей, таких как дерево, металл, пластик и даже камень. Вибрационные шлифмашинки Макита широко используются для обработки древесины. Они помогают удалять излишки клея, краски, лака и неровности на поверхности, придавая древесине гладкость и привлекательный вид. С абразивными насадками позволяют обрабатывать металлические поверхности, удалять ржавчину и придавать деталям металлических конструкций чистоту и гладкость. Очищать от окислов, жира и загрязнений перед сваркой, обеспечивая качественное соединение. Так же данные машины подходят для обработки пластиковых и композитных материалов, используемых в строительстве и производстве. Помогают восстанавливать и обновлять старую мебель. Удалить старые краски и лаки с поверхностей, задирки, стружки, и подготовить к дальнейшей отделке. Специализированные насадки позволяют обрабатывать стекло и создавать гладкие и прозрачные края и поверхности. Шлифовка с помощью вибрационной машины помогает создать идеально гладкую и чистую поверхность перед нанесением лакокрасочных материалов. Подготовить поверхности и добиться высокого качества финишной обработки деталей, изделий, гипсокартона и гипсовых стен перед окраской или облицовкой. Шлифмашина Makita M9203 поставляется в коробке с пылесборником и пластиной для перфорирования. Закажите виброшлифовальную машинку прямо сейчас и ощутите разницу, работая с инструментом, который спроектирован специально для профессионалов, требующих совершенства в каждой детали.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина виброшлифовальная Makita M9203 190Вт - стоимость товара 5390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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