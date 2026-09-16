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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 11
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 12
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 13
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 14
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 15
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
76
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 11
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 12
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 13
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 14
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 15
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721314
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76)
5 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
12 В
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76)

Бесщеточная угловая шлифмашина ЗУБР Профессионал 12 В, без АКБ, в коробке AB-76 предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокий крутящий момент и высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций). Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки. Защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании диска. Тормоз вала для сокращения выбега при выключении Прямой привод диска без потерь на преобразование в редукторе Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе Лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер Единая аккумуляторная платформа 12V MAX LITHIUM PRO для множества инструментов Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи Контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов Отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений Плата управления батареи с технологией Z-control обеспечивает защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, защиту от КЗ контактов Шлифмашина Кожух защитный Имбусовый ключ Руководство по эксплуатации Коробка Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
12 В
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная угловая шлифмашина ЗУБР Профессионал 12 В, без АКБ, в коробке AB-76 предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокий крутящий момент и высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций). Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки. Защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании диска. Тормоз вала для сокращения выбега при выключении Прямой привод диска без потерь на преобразование в редукторе Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе Лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер Единая аккумуляторная платформа 12V MAX LITHIUM PRO для множества инструментов Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи Контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов Отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений Плата управления батареи с технологией Z-control обеспечивает защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, защиту от КЗ контактов Шлифмашина Кожух защитный Имбусовый ключ Руководство по эксплуатации Коробка Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76) - стоимость товара 5520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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