Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76)
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76)
Бесщеточная угловая шлифмашина ЗУБР Профессионал 12 В, без АКБ, в коробке AB-76 предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокий крутящий момент и высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций). Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки. Защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании диска. Тормоз вала для сокращения выбега при выключении Прямой привод диска без потерь на преобразование в редукторе Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе Лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер Единая аккумуляторная платформа 12V MAX LITHIUM PRO для множества инструментов Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи Контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов Отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений Плата управления батареи с технологией Z-control обеспечивает защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, защиту от КЗ контактов Шлифмашина Кожух защитный Имбусовый ключ Руководство по эксплуатации Коробка Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7), бесщеточная, Профессионал (AB-76)