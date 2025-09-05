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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э)

1 Отзывы
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 11
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 12
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 11
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 12
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э)
5 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
11
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х11
Вес, кг.
2.89

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э)

Болгарка ЗУБР Профессионал, 125 мм, 1100 Вт УШМ-П125-1100 Э отличается мощностью 1100 Вт и регулировкой оборотов. Максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э)

Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Со своими функциями справляется на ура. Регулировка мощности очень кстати .



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
11
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Болгарка ЗУБР Профессионал, 125 мм, 1100 Вт УШМ-П125-1100 Э отличается мощностью 1100 Вт и регулировкой оборотов. Максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Со своими функциями справляется на ура. Регулировка мощности очень кстати .


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (УШМ-П125-1100 Э) - стоимость товара 5660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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