Top.Mail.Ru
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 1
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 2
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 3
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 4
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
350
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
115
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
  • Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714973
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
350
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Напряжение аккумулятора.
18 В
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х18х14
Вес, кг.
2.45

Описание товара Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм

Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
350
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Развернуть
Напряжение аккумулятора.
18 В
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...