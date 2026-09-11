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Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000)

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Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 1
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 2
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 3
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 4
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 5
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 6
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 7
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 8
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 9
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 10
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 11
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 12
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 13
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 14
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 1
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 2
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 3
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 4
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 5
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 6
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 7
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 8
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 9
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 10
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 11
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 12
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 13
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 14
  • Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 81889
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
25.2
Длина, см
47.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х12
Вес, кг.
3.32

Описание товара Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000)

Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick 600448000 оснащена двигателем мощностью 1550 Вт, что обеспечивает высокопроизводительную работу. Она имеет ряд преимуществ: полноволновую электронику Tacho-Constamatic (TC), автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic, электронную защиту от перегрузки, управляемый электроникой плавный пуск, защиту от повторного пуска. Дополнительная антивибрационная рукоятка способствует точной и комфортной работе. Защитный кожух устанавливается без инструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
25.2
Длина, см
47.7
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick 600448000 оснащена двигателем мощностью 1550 Вт, что обеспечивает высокопроизводительную работу. Она имеет ряд преимуществ: полноволновую электронику Tacho-Constamatic (TC), автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic, электронную защиту от перегрузки, управляемый электроникой плавный пуск, защиту от повторного пуска. Дополнительная антивибрационная рукоятка способствует точной и комфортной работе. Защитный кожух устанавливается без инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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