Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
150
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36700
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
150
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
3
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х16
Вес, кг.
3.2
Описание товара Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 310 Вт, частота вращения диска до 10000 об/мин, частота колебания платформы до 20000 кол/мин, ход платформы 3 мм, диаметр диска до 150 мм, пылесборник, вес: 2.3 кг
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
150
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
3
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 310 Вт, частота вращения диска до 10000 об/мин, частота колебания платформы до 20000 кол/мин, ход платформы 3 мм, диаметр диска до 150 мм, пылесборник, вес: 2.3 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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