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Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040

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Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040 - фото 1
Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040 - фото 2
Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040 - фото 3
Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
  • Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040 - фото 1
  • Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040 - фото 2
  • Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040 - фото 3
  • Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266543
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
на липучке
Размер хода платформы
2.8
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора.
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х13
Вес, кг.
2.8

Описание товара Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040

Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5040 сконструирована для профессионального использования. Область применения - выполнение шлифовальных и полировальных работ на различных поверхностях. Инструмент оснащен тремя рукоятками, две из них имеют среднее расположение, третья (дополнительная) - имеет поворотную конструкцию.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная орбитальная Makita BO5040




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
на липучке
Размер хода платформы
2.8
Тип аккумулятора
нет
Развернуть
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора.
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5040 сконструирована для профессионального использования. Область применения - выполнение шлифовальных и полировальных работ на различных поверхностях. Инструмент оснащен тремя рукоятками, две из них имеют среднее расположение, третья (дополнительная) - имеет поворотную конструкцию.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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