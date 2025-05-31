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Углошлифовальная машина Makita 9558HNR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Makita 9558HNR

22 Отзывы
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Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 2
Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 3
Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 4
Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 5
Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 6
Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 7
Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 8
Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 9
Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 7
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 8
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 9
  • Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639632
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х12
Вес, кг.
2.4

Описание товара Углошлифовальная машина Makita 9558HNR

Угловая шлифмашина применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 В, обеспечивающим надежную длительную работу. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita 9558HNR

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел вовремя.упакован и коплектован,при включении работает и регулирует обороты
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
цена хорошая, обороты регулируются. День плодотворной работы пережила отрезает зачищает. Пока что покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо,обороты регулируются. Покупкой доволен,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
на вид отличный но пока не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но сильно греется редуктор, в котором смазки не было ни хера. имеется посторонний, гремящий шум. добавил смазку и работаю дальше. на сколько хватит...
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
не Макита, но другу понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Рустем Н.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги супер инструмент
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, ушм работает. на деле ещё не пробывал. на внешний вид хорошая! спасибо , продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мурод Н.

Достоинства:


Комментарий:
мне очень понравился. отличный товар.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Большое спасибо за точно выполненный заказ УШМ проверил, работает, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная но пока не резал
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
дарья к.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё целое и в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично! миниатюрная, для мелких работ то, что нужно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Шахарби К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает просто даже супер
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Василий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
брал для гриндера. работает около месяца, пока всё норм
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
болгарка нормальная,выбирал с длинным проводом но всё равно прислали с коротким на пункте сразу не проверил. Хотя в описании была другая длина по этому одна звезда минус.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
упакована хорошо. работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, доставили быстро как и было заявлено, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
михаил г.

Достоинства:


Комментарий:
нормально для своей цены. В редукторе смазки нет
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро все работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
болгарка хорошая резал металл сточил 5 дисков не завоняла работает хорошо. в редукторе смазка есть но добавил ещё. блокировка от зажима диска работает диск останавливается. регулировка скорости работает плавно. можно брать



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 В, обеспечивающим надежную длительную работу. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел вовремя.упакован и коплектован,при включении работает и регулирует обороты
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
цена хорошая, обороты регулируются. День плодотворной работы пережила отрезает зачищает. Пока что покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо,обороты регулируются. Покупкой доволен,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
на вид отличный но пока не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но сильно греется редуктор, в котором смазки не было ни хера. имеется посторонний, гремящий шум. добавил смазку и работаю дальше. на сколько хватит...
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
не Макита, но другу понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Рустем Н.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги супер инструмент
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, ушм работает. на деле ещё не пробывал. на внешний вид хорошая! спасибо , продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мурод Н.

Достоинства:


Комментарий:
мне очень понравился. отличный товар.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Большое спасибо за точно выполненный заказ УШМ проверил, работает, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная но пока не резал
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
дарья к.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё целое и в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично! миниатюрная, для мелких работ то, что нужно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Шахарби К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает просто даже супер
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Василий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
брал для гриндера. работает около месяца, пока всё норм
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
болгарка нормальная,выбирал с длинным проводом но всё равно прислали с коротким на пункте сразу не проверил. Хотя в описании была другая длина по этому одна звезда минус.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
упакована хорошо. работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, доставили быстро как и было заявлено, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
михаил г.

Достоинства:


Комментарий:
нормально для своей цены. В редукторе смазки нет
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро все работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
болгарка хорошая резал металл сточил 5 дисков не завоняла работает хорошо. в редукторе смазка есть но добавил ещё. блокировка от зажима диска работает диск останавливается. регулировка скорости работает плавно. можно брать


Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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