Углошлифовальная машина Makita 9558HNR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639632
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х12
Вес, кг.
2.4
Описание товара Углошлифовальная машина Makita 9558HNR
Угловая шлифмашина применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 В, обеспечивающим надежную длительную работу. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 780 руб.1695 руб. в СплитМашина шлифовальная прямая Makita GD0603
-
В наличииЦена 6 780 руб.1695 руб. в СплитУглошлифовальная машина Starwind AGB125E-0S1 80Вт 9000об/мин рез...
-
В наличииЦена 6 820 руб.1705 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5100 850Вт 11000об/мин рез.шпин...
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщ...
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитУгловая шлифмашина Bosch GWS 750 S Professional (0601394121)
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитШлифмашинка угловая ЗУБР 1800 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П12...
-
В наличииЦена 7 080 руб.1770 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita 9558HNRZ 840Вт 11000об/мин рез.шп...
-
В наличииЦена 7 140 руб.1785 руб. в СплитМашина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4...
-
В наличии БесплатноЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитШлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (У...
-
В наличииЦена 7 550 руб. 11 000 руб.1888 руб. в СплитМашина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denz...
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Makita 9558HPG
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 В, обеспечивающим надежную длительную работу. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел вовремя.упакован и коплектован,при включении работает и регулирует обороты
Достоинства:
Комментарий:
цена хорошая, обороты регулируются. День плодотворной работы пережила отрезает зачищает. Пока что покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо,обороты регулируются. Покупкой доволен,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на вид отличный но пока не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
работает, но сильно греется редуктор, в котором смазки не было ни хера. имеется посторонний, гремящий шум. добавил смазку и работаю дальше. на сколько хватит...
Достоинства:
Комментарий:
не Макита, но другу понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги супер инструмент
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, ушм работает. на деле ещё не пробывал. на внешний вид хорошая! спасибо , продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
мне очень понравился. отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Большое спасибо за точно выполненный заказ УШМ проверил, работает, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
нормальная но пока не резал
Достоинства:
Комментарий:
все работает. спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё целое и в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
отлично! миниатюрная, для мелких работ то, что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает просто даже супер
Достоинства:
Комментарий:
брал для гриндера. работает около месяца, пока всё норм
Достоинства:
Комментарий:
болгарка нормальная,выбирал с длинным проводом но всё равно прислали с коротким на пункте сразу не проверил. Хотя в описании была другая длина по этому одна звезда минус.
Достоинства:
Комментарий:
упакована хорошо. работает.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, доставили быстро как и было заявлено, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
нормально для своей цены. В редукторе смазки нет
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро все работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
болгарка хорошая резал металл сточил 5 дисков не завоняла работает хорошо. в редукторе смазка есть но добавил ещё. блокировка от зажима диска работает диск останавливается. регулировка скорости работает плавно. можно брать
Углошлифовальная машина Makita 9558HNR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita 9558HNR
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел вовремя.упакован и коплектован,при включении работает и регулирует обороты
Достоинства:
Комментарий:
цена хорошая, обороты регулируются. День плодотворной работы пережила отрезает зачищает. Пока что покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо,обороты регулируются. Покупкой доволен,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на вид отличный но пока не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
работает, но сильно греется редуктор, в котором смазки не было ни хера. имеется посторонний, гремящий шум. добавил смазку и работаю дальше. на сколько хватит...
Достоинства:
Комментарий:
не Макита, но другу понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги супер инструмент
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, ушм работает. на деле ещё не пробывал. на внешний вид хорошая! спасибо , продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
мне очень понравился. отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Большое спасибо за точно выполненный заказ УШМ проверил, работает, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
нормальная но пока не резал
Достоинства:
Комментарий:
все работает. спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё целое и в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
отлично! миниатюрная, для мелких работ то, что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает просто даже супер
Достоинства:
Комментарий:
брал для гриндера. работает около месяца, пока всё норм
Достоинства:
Комментарий:
болгарка нормальная,выбирал с длинным проводом но всё равно прислали с коротким на пункте сразу не проверил. Хотя в описании была другая длина по этому одна звезда минус.
Достоинства:
Комментарий:
упакована хорошо. работает.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, доставили быстро как и было заявлено, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
нормально для своей цены. В редукторе смазки нет
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро все работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
болгарка хорошая резал металл сточил 5 дисков не завоняла работает хорошо. в редукторе смазка есть но добавил ещё. блокировка от зажима диска работает диск останавливается. регулировка скорости работает плавно. можно брать