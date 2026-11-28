Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-0, Li-ion, 18 В Denzel
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Характеристики
Описание товара Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-0, Li-ion, 18 В Denzel
Аккумуляторная углошлифовальная машина Denzel BLG-IB-18-125-0 27004 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Используется с оснасткой диаметром 125 мм для зачистки, шлифования и резки металла, камня, бетона. Мощный двигатель обеспечивает скорость вращения шпинделя 10000 об/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Машина не нуждается в стационарном источнике электропитания, что расширяет возможности ее использования.
Преимущества
- Производительность — современный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент на протяжении всего срока службы.
- Эффективная система пылезащиты — даже при работе с камнем и бетоном попадание абразивной пыли в двигатель исключено.
- Быстрая замена оснастки — конструкцией предусмотрена блокировка шпинделя и бесключевое крепление защитного кожуха.
- Универсальность — к УШМ подходит аккумулятор 4Ач Li-ion, совместимый с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB (в комплект поставки не входит).
- Длительная эксплуатация — совместимый аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки обеспечивает оптимальный расход заряда.
- Комфортная работа под разными углами — боковую рукоятку можно устанавливать слева, справа или сверху.
- Эргономичность — прорезиненная рукоятка не скользит в руке и гасит вибрации.
- Гарантия 3 года — надежность болгарки подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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Аккумуляторная углошлифовальная машина Denzel BLG-IB-18-125-0 27004 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Используется с оснасткой диаметром 125 мм для зачистки, шлифования и резки металла, камня, бетона. Мощный двигатель обеспечивает скорость вращения шпинделя 10000 об/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Машина не нуждается в стационарном источнике электропитания, что расширяет возможности ее использования.
Преимущества
- Производительность — современный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент на протяжении всего срока службы.
- Эффективная система пылезащиты — даже при работе с камнем и бетоном попадание абразивной пыли в двигатель исключено.
- Быстрая замена оснастки — конструкцией предусмотрена блокировка шпинделя и бесключевое крепление защитного кожуха.
- Универсальность — к УШМ подходит аккумулятор 4Ач Li-ion, совместимый с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB (в комплект поставки не входит).
- Длительная эксплуатация — совместимый аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки обеспечивает оптимальный расход заряда.
- Комфортная работа под разными углами — боковую рукоятку можно устанавливать слева, справа или сверху.
- Эргономичность — прорезиненная рукоятка не скользит в руке и гасит вибрации.
- Гарантия 3 года — надежность болгарки подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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