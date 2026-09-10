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Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600

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Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600 - фото 1
Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600 - фото 2
Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
25000
Регулировка частоты вращения
нет
  • Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600 - фото 1
  • Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600 - фото 2
  • Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36669
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
25000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х9х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600

Прямая шлифмашина, мощность 400 Вт, частота вращения диска до 25000 об/мин, вес: 1.3 кг



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Отзывы о товаре Шлифмашина прямошлифовальная Makita GD0600




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
25000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Развернуть
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Прямая шлифмашина, мощность 400 Вт, частота вращения диска до 25000 об/мин, вес: 1.3 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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