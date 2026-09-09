Машина эксцентриковая Makita DBO180Z
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%7 450 руб. 13 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266489
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
на липучке
Размер хода платформы
2.8
Тип аккумулятора
Li-Ion
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
2.8
Описание товара Машина эксцентриковая Makita DBO180Z
Эксцентриковая шлифмашина Makita DBO180Z оснащена обрезиненной рукоятью, которая не скользит в руках. Пыль собирается в специальный мешок, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. В качестве оснастки применяются шлифпластины диаметром 123 мм или абразивные круги диаметром 125 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
на липучке
Размер хода платформы
2.8
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Эксцентриковая шлифмашина Makita DBO180Z оснащена обрезиненной рукоятью, которая не скользит в руках. Пыль собирается в специальный мешок, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. В качестве оснастки применяются шлифпластины диаметром 123 мм или абразивные круги диаметром 125 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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