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Машина эксцентриковая Makita DBO180Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина эксцентриковая Makita DBO180Z

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Машина эксцентриковая Makita DBO180Z - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Машина эксцентриковая Makita DBO180Z - фото 1
  • Машина эксцентриковая Makita DBO180Z - фото 2
  • Машина эксцентриковая Makita DBO180Z - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
7 450 руб.  13 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266489
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
на липучке
Размер хода платформы
2.8
Тип аккумулятора
Li-Ion
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
2.8

Описание товара Машина эксцентриковая Makita DBO180Z

Эксцентриковая шлифмашина Makita DBO180Z оснащена обрезиненной рукоятью, которая не скользит в руках. Пыль собирается в специальный мешок, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. В качестве оснастки применяются шлифпластины диаметром 123 мм или абразивные круги диаметром 125 мм.



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Отзывы о товаре Машина эксцентриковая Makita DBO180Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
на липучке
Размер хода платформы
2.8
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая шлифмашина Makita DBO180Z оснащена обрезиненной рукоятью, которая не скользит в руках. Пыль собирается в специальный мешок, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. В качестве оснастки применяются шлифпластины диаметром 123 мм или абразивные круги диаметром 125 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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