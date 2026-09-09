Top.Mail.Ru
Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 1
Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 2
Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 3
Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 4
Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266488
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
34х18х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG

Угловая шлифмашина Makita 9558HPG применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла, что гарантирует долгий срок службы инструмента. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Малый диаметр основной рукоятки позволяет комфортно и надежно удерживать инструмент одной рукой на протяжении длительного времени работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Угловая шлифмашина Makita 9558HPG применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла, что гарантирует долгий срок службы инструмента. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Малый диаметр основной рукоятки позволяет комфортно и надежно удерживать инструмент одной рукой на протяжении длительного времени работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная угловая Makita 9558HPG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...