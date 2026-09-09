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Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная прямая Makita GD0602

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Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 1
Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 2
Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 3
Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 4
Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прямая шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
38
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
25000
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
  • Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 1
  • Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 2
  • Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 3
  • Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 4
  • Машина шлифовальная прямая Makita GD0602 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266522
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Прямая шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
38
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
25000
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора.
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х10
Вес, кг.
1.87

Описание товара Машина шлифовальная прямая Makita GD0602

Прямая шлифмашина Makita GD 0602 предназначена для внутренней обработки и шлифовки небольших деталей. Небольшой вес и компактные размеры помогут сделать работу более качественной.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная прямая Makita GD0602




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Прямая шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
38
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
25000
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора.
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Прямая шлифмашина Makita GD 0602 предназначена для внутренней обработки и шлифовки небольших деталей. Небольшой вес и компактные размеры помогут сделать работу более качественной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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