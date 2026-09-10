Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
Эксцентриковая (орбитальная) шлифмашина Makita BO5041 - сетевой инструмент мощностью 300 Вт с тарелкой 125 мм для чистовой и промежуточной обработки древесины, металла и лакокрасочных покрытий. Комбинация вращения и орбитального движения обеспечивает высокий класс шлифовки при снижении риска "борозд" и рисок.
Для каких работ подходит
BO5041 удобна для подготовки поверхностей под покраску и лакировку, межслойной шлифовки, обновления мебели и столярных изделий. Машина подходит как для домашних мастеров, так и для профессионального применения в столярных мастерских.
Ключевые особенности
Регулировка скорости (примерно от 4000 до 12 000 об/мин) позволяет подстраиваться под разные материалы и типы абразива. Дополнительная передняя рукоять, эффективное пылеудаление через подошву и относительно небольшая масса повышают контроль над инструментом и снижают утомляемость.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Эксцентриковая (орбитальная) шлифмашина Makita BO5041 - сетевой инструмент мощностью 300 Вт с тарелкой 125 мм для чистовой и промежуточной обработки древесины, металла и лакокрасочных покрытий. Комбинация вращения и орбитального движения обеспечивает высокий класс шлифовки при снижении риска "борозд" и рисок.
Для каких работ подходит
BO5041 удобна для подготовки поверхностей под покраску и лакировку, межслойной шлифовки, обновления мебели и столярных изделий. Машина подходит как для домашних мастеров, так и для профессионального применения в столярных мастерских.
Ключевые особенности
Регулировка скорости (примерно от 4000 до 12 000 об/мин) позволяет подстраиваться под разные материалы и типы абразива. Дополнительная передняя рукоять, эффективное пылеудаление через подошву и относительно небольшая масса повышают контроль над инструментом и снижают утомляемость.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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