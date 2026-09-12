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Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS)

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Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 1
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 2
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 3
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 4
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 5
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 6
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 7
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 1
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 2
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 3
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 4
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 5
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 6
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 7
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680739
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
40х16х13
Вес, кг.
2.83

Описание товара Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS)

Легкая и удобная угловая шлифовальная машина, мощный инструмент для зачистки изделий сложной формы. Корпус оптимального диаметра обеспечивает удобный захват и превосходную эргономику. Независимый и подпружиненный щеткодержатель для увеличения срока службы щеток. Использование только шариковых подшипников в конструкции увеличивает эффективность и долговечность инструмента.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина DeWalt DWE4157 (DWE4157-QS)




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Легкая и удобная угловая шлифовальная машина, мощный инструмент для зачистки изделий сложной формы. Корпус оптимального диаметра обеспечивает удобный захват и превосходную эргономику. Независимый и подпружиненный щеткодержатель для увеличения срока службы щеток. Использование только шариковых подшипников в конструкции увеличивает эффективность и долговечность инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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