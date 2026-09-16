Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS
Dewalt Dwe 4156 Профессиональная угловая шлифовальная машина Dewalt Dwe4156, 900 Вт, 115 мм, скорость без нагрузки 11800 об/мин. Максимальный диаметр диска 115 мм. Соединительная резьба вала M14. Широкий спектр применений для резки и шлифования с мощным двигателем. Обеспечивает доступ к узким участкам с плоской трансмиссией. Длительный срок службы благодаря полностью изолированным подушечным обмоткам, которые увеличивают долговечность двигателя. благодаря компактному дизайну корпуса его легко взять в руки и он обеспечивает эргономику. Обеспечивает длительный срок службы благодаря высококачественному коммутатору и прочному углю. Спиральные угловые шестерни обеспечивают меньшую вибрацию, низкий уровень шума и более длительный срок службы. Совершенные воздушные каналы для лучшего охлаждения.
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