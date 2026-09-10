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Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500)

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Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 1
Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 2
Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 3
Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 4
Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 5
Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 6
Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 7
Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 1
  • Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 2
  • Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 3
  • Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 4
  • Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 5
  • Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 6
  • Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 7
  • Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33996
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х13
Вес, кг.
1.9

Описание товара Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500)

Эксцентриковая шлифмашина, мощность 250 Вт, частота вращения диска до 12000 об/мин, частота колебания платформы до 24000 кол/мин, ход платформы 2.5 мм, диаметр диска до 125 мм, пылесборник, вес: 1.3 кг



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Отзывы о товаре Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE (0.601.387.500)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 250 Вт, частота вращения диска до 12000 об/мин, частота колебания платформы до 24000 кол/мин, ход платформы 2.5 мм, диаметр диска до 125 мм, пылесборник, вес: 1.3 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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