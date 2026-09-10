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Угловая шлифмашина Makita 9069 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина Makita 9069

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Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 1
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 2
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 3
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 4
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 5
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 6
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 7
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 8
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 9
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 10
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 11
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 12
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 13
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 14
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 15
Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Макс. частота вращения диска
6600
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 1
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 2
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 3
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 4
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 5
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 6
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 7
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 8
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 9
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 10
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 11
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 12
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 13
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 14
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 15
  • Угловая шлифмашина Makita 9069 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
12 500 руб.  14 286 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33634
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
23
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х23х19
Вес, кг.
4.2

Описание товара Угловая шлифмашина Makita 9069

Угловая шлифмашина MAKITA 9069 создана для того, чтобы облегчить вам работу в строительстве и ремонте. Она обеспечит вам быстрый и качественный процесс шлифования, разрезания и чистки твердых материалов и поверхностей. MAKITA – это одна из лидирующих компаний по производству строительной техники на основе высококачественных технологий, поэтому их продукция надежна и долговечна. Угловая шлифмашина MAKITA 9069 обладает мощностью 2000 Вт, 6600 оборотов в минуту, весом 5,3 кг, диаметром шлифовального круга 230 мм и резьбой М14. Она проста в использовании, подойдет как для любителей, так и для профессионалов. За счет ручки-держателя удобно лежит в руке, не выскальзывает. Устройство станет незаменимым помощником для ремонта в вашем доме.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Makita 9069




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
23
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина MAKITA 9069 создана для того, чтобы облегчить вам работу в строительстве и ремонте. Она обеспечит вам быстрый и качественный процесс шлифования, разрезания и чистки твердых материалов и поверхностей. MAKITA – это одна из лидирующих компаний по производству строительной техники на основе высококачественных технологий, поэтому их продукция надежна и долговечна. Угловая шлифмашина MAKITA 9069 обладает мощностью 2000 Вт, 6600 оборотов в минуту, весом 5,3 кг, диаметром шлифовального круга 230 мм и резьбой М14. Она проста в использовании, подойдет как для любителей, так и для профессионалов. За счет ручки-держателя удобно лежит в руке, не выскальзывает. Устройство станет незаменимым помощником для ремонта в вашем доме.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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