Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG
Углошлифовальная машина AEG BEWS 18-125BL-0 – аккумуляторный инструмент, обеспечивающий высокое качество шлифования и полирования различных поверхностей. Электроника CORETEK отвечает за контроль взаимодействия аккумулятора и бесщеточного двигателя PROFLUX, помогая поддерживать постоянную скорость и эффективность. Данная модель предусматривает установку дисков диаметром 125 мм. Рукоятка с 3-мя положениями гарантирует комфортное удержание инструмента и снижает вибрационную отдачу. Защита от случайного запуска и специальный кожух повышают безопасность в эксплуатации AEG BEWS 18-125BL-0. Инструмент поставляется без аккумулятора и устройства зарядки.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Так, сегодня работал целый день специально, даже не пользовался циркой, мне очень понравилось, с акоммулятором болансир хороший
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент, была электрическая ушм, взял аккумуляторную. Батарейки от шуруповерта или гайковерта подходят.
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт,обороты не устраивает,по такой цене,взял бы что нибудь дешевле если б знал,но аег дорогой сам по себе
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, до заказал к ней аккумулятор на 5 ач
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу в подарок, пришла быстро, в коробке.Пока не пробовали в работе.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный инструмент. из за аккумулятора будет очень тяжёлый
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное! Посмотрим как будет в работе. Единственное - нужен аккумулятор по мощнее
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, Aeg пользуюсь мне нравится! Его меньше подделывают чем деволт и Милуоки
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная и качественная болгарка, главное не для продолжительных нагрузок. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка, защита срабатывает чётко, не шумная, по сравнению с щёточной!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая качественная. Полный комплект, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает.специально искали такую же.муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ушм, хорошее качество, единственное очень туго заходят аккумуляторы.
Отзывы о товаре Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG
Достоинства:
Комментарий:
Так, сегодня работал целый день специально, даже не пользовался циркой, мне очень понравилось, с акоммулятором болансир хороший
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент, была электрическая ушм, взял аккумуляторную. Батарейки от шуруповерта или гайковерта подходят.
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт,обороты не устраивает,по такой цене,взял бы что нибудь дешевле если б знал,но аег дорогой сам по себе
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, до заказал к ней аккумулятор на 5 ач
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу в подарок, пришла быстро, в коробке.Пока не пробовали в работе.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный инструмент. из за аккумулятора будет очень тяжёлый
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное! Посмотрим как будет в работе. Единственное - нужен аккумулятор по мощнее
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, Aeg пользуюсь мне нравится! Его меньше подделывают чем деволт и Милуоки
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная и качественная болгарка, главное не для продолжительных нагрузок. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка, защита срабатывает чётко, не шумная, по сравнению с щёточной!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая качественная. Полный комплект, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает.специально искали такую же.муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ушм, хорошее качество, единственное очень туго заходят аккумуляторы.