Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel
Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500 26910 мощностью 1500 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 150 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 8500 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 50 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
- Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
- Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
- Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
- Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
- Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
- Эргономичность — боковую рукоятку можно установить в 1 из 3 положений: слева, справа или сверху.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитУглошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм
-
В наличииЦена 4 500 руб. 6 360 руб.1125 руб. в СплитУгловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ (302.1.0.00)
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитУглошлифовальная машина Sturm! AG9012TE
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитШлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитВиброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850, 20 В...
-
В наличииЦена 4 930 руб. 7 006 руб.1233 руб. в СплитШлифмашина вибрационная Makita BO3710
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитАккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ ...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитУглошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал ...
Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500 26910 мощностью 1500 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 150 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 8500 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 50 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
- Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
- Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
- Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
- Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
- Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
- Эргономичность — боковую рукоятку можно установить в 1 из 3 положений: слева, справа или сверху.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel