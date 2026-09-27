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Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel

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Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 1
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 2
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 3
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 4
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 5
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 6
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 7
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 8
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 9
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 10
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 11
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 12
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 13
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 14
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 15
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 16
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 17
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 18
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 19
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 20
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 21
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 22
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 23
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 24
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 25
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 26
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 27
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 28
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 29
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 30
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 31
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 32
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 33
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 34
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 35
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 36
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 37
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 1
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 2
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 3
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 4
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 5
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 6
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 7
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 8
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 9
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 10
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 11
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 12
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 13
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 14
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 15
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 16
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 17
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 18
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 19
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 20
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 21
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 22
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 23
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 24
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 25
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 26
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 27
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 28
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 29
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 30
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 31
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 32
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 33
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 34
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 35
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 36
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 37
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649056
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Пылесборник
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х13
Вес, кг.
1.4

Описание товара Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel

Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина Denzel предназначена для выполнения зачистных, шлифовальных и полировальных работ по древесине, металлу, пластику и камню. Применяется со шлифовальными и полировальными кругами диаметром 125 мм, скорость вращения составляет 2000-10000 об/мин., благодаря чему можно эффективно решать различные задачи.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Пылесборник
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина Denzel предназначена для выполнения зачистных, шлифовальных и полировальных работ по древесине, металлу, пластику и камню. Применяется со шлифовальными и полировальными кругами диаметром 125 мм, скорость вращения составляет 2000-10000 об/мин., благодаря чему можно эффективно решать различные задачи.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125-0, 18В Li-Ion Denzel - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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