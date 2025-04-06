Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi
Шлифовальная машина Ryobi предназначена для тех, кто ценит легкость и удобство в процессе шлифовки. Этот инструмент весит всего 1,7 кг, что делает его идеальным для продолжительной работы без ощущения усталости в руках. Высота устройства составляет 17 см, а диаметр шлифовального диска — 125 мм, что обеспечивает удобство и эффективность в обработке различных поверхностей. Одной из ключевых особенностей является возможность регулировки частоты вращения диска, что позволяет гибко адаптировать инструмент под конкретные задачи. Максимальная частота вращения достигает 12000 об/мин, обеспечивая быструю и качественную обработку материалов. Крепление шлифовального листа осуществляется с помощью удобной липучки, что упрощает процесс замены абразивов. Для поддержания чистоты на рабочем месте шлифовальная машина оснащена пылесборником, что значительно снижает количество пыли во время работы. Несмотря на отсутствие аккумулятора и зарядного устройства в комплекте, данная модель предлагает отличный баланс между производительностью и доступностью. Шлифовальная машина Ryobi — это надежный выбор для домашних мастеров и профессионалов, которые ищут мощное и комфортное решение для шлифовки без излишних сложностей.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
с виду всё ок. тяжеловата, большой пылесборник. работает плавно и тихо. работаю с деревом. через некоторое время добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент. очень удобный. я доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок отцу , еще не подарила , но все вроде работает )))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка,работает не хуже макиты,работаю в сфере деревянных домов и могу сказать одно если выбирать между макитой дорогой и ryobi,то выбор будет Ryobi,цена очень хорошая,менял на днях якорь на Макита так он 5к вышел знал бы раньше что есть чудо шлиф машинка Ryobi не ремонтировался бы
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, со своими задачами справляется на ура. хорошая органомика.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, в руке сидит удобно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машина,испробовали в деле-отличный результат,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Общие впечатление от этой машинки самые положительные. Эргономика хорошая. Шнур питания комфортной длины. В работе всё плавно и без лишних усилий. Работаю только с пылесосом, поэтому оценить качество сбора пыли в отсек нет возможности)).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка. Оригинал. Ещё не использовал. Первое впечатление очень приятное.
Достоинства:
Комментарий:
Роллс-Ройс среди шлифмашин. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Я не специалист, и брала шлифмашину в подарок. Мне довелось ей воспользоваться и я была очень довольна. Машинка удобна в использовании, качественно снимает верхний старый слой потрескавшегося лака и шлифует деревянные поверхности. Однако, стоит учесть, что толстый слой залитого лака я снимала вручную - его машинка раскатывает и превращает в пластилин. Пылесборник работает хорошо. Не знаю, подойдёт ли для профессиональных объемов, а вот для хобби или хозяйственных нужд - вполне!
Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi
Достоинства:
Комментарий:
с виду всё ок. тяжеловата, большой пылесборник. работает плавно и тихо. работаю с деревом. через некоторое время добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент. очень удобный. я доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок отцу , еще не подарила , но все вроде работает )))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка,работает не хуже макиты,работаю в сфере деревянных домов и могу сказать одно если выбирать между макитой дорогой и ryobi,то выбор будет Ryobi,цена очень хорошая,менял на днях якорь на Макита так он 5к вышел знал бы раньше что есть чудо шлиф машинка Ryobi не ремонтировался бы
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, со своими задачами справляется на ура. хорошая органомика.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, в руке сидит удобно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машина,испробовали в деле-отличный результат,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Общие впечатление от этой машинки самые положительные. Эргономика хорошая. Шнур питания комфортной длины. В работе всё плавно и без лишних усилий. Работаю только с пылесосом, поэтому оценить качество сбора пыли в отсек нет возможности)).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка. Оригинал. Ещё не использовал. Первое впечатление очень приятное.
Достоинства:
Комментарий:
Роллс-Ройс среди шлифмашин. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Я не специалист, и брала шлифмашину в подарок. Мне довелось ей воспользоваться и я была очень довольна. Машинка удобна в использовании, качественно снимает верхний старый слой потрескавшегося лака и шлифует деревянные поверхности. Однако, стоит учесть, что толстый слой залитого лака я снимала вручную - его машинка раскатывает и превращает в пластилин. Пылесборник работает хорошо. Не знаю, подойдёт ли для профессиональных объемов, а вот для хобби или хозяйственных нужд - вполне!