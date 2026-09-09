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Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000)

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Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000) - фото 1
Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
850
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
  • Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000) - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281120
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
850
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х20
Вес, кг.
2.4

Описание товара Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000)

Описание:Надежная, универсальная и экономичная: мощная угловая шлифмашина для любых задачМощный двигатель с высокой устойчивостью к перегрузкамVario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкойЗащитный кожух с защитой от проворачиванияЭлектронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пускаОтключающиеся угольные щетки для защиты двигателяКомплект:Защитный кожухОпорный фланецГайка с двумя торцевыми отверстиямиДополнительная рукояткаКлючи с двумя отверстиями



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
850
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12.5
Страна производитель
Китай
Описание
Описание:Надежная, универсальная и экономичная: мощная угловая шлифмашина для любых задачМощный двигатель с высокой устойчивостью к перегрузкамVario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкойЗащитный кожух с защитой от проворачиванияЭлектронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пускаОтключающиеся угольные щетки для защиты двигателяКомплект:Защитный кожухОпорный фланецГайка с двумя торцевыми отверстиямиДополнительная рукояткаКлючи с двумя отверстиями


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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