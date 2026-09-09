Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
850
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 281120
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
850
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х20
Вес, кг.
2.4
Описание товара Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000)
Описание:Надежная, универсальная и экономичная: мощная угловая шлифмашина для любых задачМощный двигатель с высокой устойчивостью к перегрузкамVario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкойЗащитный кожух с защитой от проворачиванияЭлектронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пускаОтключающиеся угольные щетки для защиты двигателяКомплект:Защитный кожухОпорный фланецГайка с двумя торцевыми отверстиямиДополнительная рукояткаКлючи с двумя отверстиями
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605...
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитУШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка,...
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитУглошлифмашина RAG1010-125SF 5133002497 Ryobi
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 8 610 руб.2153 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 9 000 руб.2250 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР 12 В, d76 мм, 2 АКБ...
-
В наличииЦена 9 010 руб.2253 руб. в СплитУглошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41)
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитЭксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-220...
-
В наличииЦена 9 800 руб.2450 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR
-
В наличииЦена 10 040 руб.2510 руб. в СплитУглошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
850
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12.5
Страна производитель
Китай
Описание:Надежная, универсальная и экономичная: мощная угловая шлифмашина для любых задачМощный двигатель с высокой устойчивостью к перегрузкамVario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкойЗащитный кожух с защитой от проворачиванияЭлектронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пускаОтключающиеся угольные щетки для защиты двигателяКомплект:Защитный кожухОпорный фланецГайка с двумя торцевыми отверстиямиДополнительная рукояткаКлючи с двумя отверстиями
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000)