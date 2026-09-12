Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS)
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DWE4057 (DWE4057-QS)
Легкая и удобная угловая шлифовальная машина, мощный инструмент для зачистки изделий сложной формы. Корпус оптимального диаметра обеспечивает удобный захват и превосходную эргономику. Независимый и подпружиненный щеткодержатель для увеличения срока службы щеток. Использование только шариковых подшипников в конструкции увеличивает эффективность и долговечность инструмента. Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах. Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента. Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения что приводит к увеличению срока службы электродвигателя. Защита от нулевого тока.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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