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Шлифмашина угловая Makita GA5021C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина угловая Makita GA5021C

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Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 1
Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 2
Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 3
Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 4
Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 5
Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
нет
  • Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 1
  • Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 2
  • Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 3
  • Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 4
  • Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 5
  • Шлифмашина угловая Makita GA5021C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 36691
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифмашина угловая Makita GA5021C
11 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х17х14
Вес, кг.
8.1

Описание товара Шлифмашина угловая Makita GA5021C

Угловая шлифмашина, мощность 1450 Вт, частота вращения диска до 10000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 2.5 кг



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая Makita GA5021C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина, мощность 1450 Вт, частота вращения диска до 10000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 2.5 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифмашина угловая Makita GA5021C - по цене 11660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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