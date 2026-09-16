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УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ)

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УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 1
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 2
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 3
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 4
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 5
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 6
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 7
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 8
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 9
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 10
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 11
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 12
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 13
УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Макс. частота вращения диска
6000
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 1
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 2
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 3
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 4
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 5
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 6
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 7
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 8
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 9
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 10
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 11
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 12
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 13
  • УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708546
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ)
11 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
18
Длина, см
59
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х18х14
Вес, кг.
7.3

Описание товара УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ)

Представляем вашему вниманию профессиональную болгарку с мощностью 2700 Вт и диаметром диска 230 мм. Это устройство станет незаменимым помощником для выполнения различных задач в сфере металлообработки и строительных работ. УШМ 230 мм обладает высокой производительностью и надежностью, что делает её идеальным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
18
Длина, см
59
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию профессиональную болгарку с мощностью 2700 Вт и диаметром диска 230 мм. Это устройство станет незаменимым помощником для выполнения различных задач в сфере металлообработки и строительных работ. УШМ 230 мм обладает высокой производительностью и надежностью, что делает её идеальным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П230-2700 ПВСТ) - данный товар вы можете купить по цене 11320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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