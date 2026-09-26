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Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм

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Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 1
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 2
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 3
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 4
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 5
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
300
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
26000
Регулировка частоты вращения
да
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 1
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 2
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 3
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 4
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 5
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743304
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Характеристики

Бренд
Skil
Тип пылесборника
пластиковый
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
300
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
26000
Регулировка частоты вращения
да
Габариты (ШxВxГ)
225x140x160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
2

Описание товара Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм

Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм



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Отзывы о товаре Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип пылесборника
пластиковый
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
300
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
26000
Регулировка частоты вращения
да
Габариты (ШxВxГ)
225x140x160 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2116, 300Вт., 125мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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