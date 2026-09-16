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Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01

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Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 1
Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 2
Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 3
Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 4
Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 5
Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 6
Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 7
Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 8
Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
8500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 1
  • Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 2
  • Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 3
  • Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 4
  • Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 5
  • Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 6
  • Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 7
  • Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 8
  • Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710075
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
15.1
Длина, см
42.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х15
Вес, кг.
4

Описание товара Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01

Угловая шлифовальная машина XGT 40 V Max 125 мм оснащена системой смены дисков X-LOCK, позволяющей менять диски всего одним щелчком мыши. Угловые шлифовальные машины выпускаются в различных исполнениях, так что между ними всегда есть что-то подходящее для вашей работы. Защитный кожух можно регулировать и менять быстро, легко и без инструментов. Благодаря технологии активной обратной связи (AFT) машина сама выключается в случае резкого снижения скорости или зажатия диска в материале.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
15.1
Длина, см
42.1
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифовальная машина XGT 40 V Max 125 мм оснащена системой смены дисков X-LOCK, позволяющей менять диски всего одним щелчком мыши. Угловые шлифовальные машины выпускаются в различных исполнениях, так что между ними всегда есть что-то подходящее для вашей работы. Защитный кожух можно регулировать и менять быстро, легко и без инструментов. Благодаря технологии активной обратной связи (AFT) машина сама выключается в случае резкого снижения скорости или зажатия диска в материале.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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