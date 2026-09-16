Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
8500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
15.1
Длина, см
42.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х15
Вес, кг.
4
Описание товара Угловая шлифмашина Makita GA044GZ01
Угловая шлифовальная машина XGT 40 V Max 125 мм оснащена системой смены дисков X-LOCK, позволяющей менять диски всего одним щелчком мыши. Угловые шлифовальные машины выпускаются в различных исполнениях, так что между ними всегда есть что-то подходящее для вашей работы. Защитный кожух можно регулировать и менять быстро, легко и без инструментов. Благодаря технологии активной обратной связи (AFT) машина сама выключается в случае резкого снижения скорости или зажатия диска в материале.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
15.1
Длина, см
42.1
Страна производитель
Китай
Угловая шлифовальная машина XGT 40 V Max 125 мм оснащена системой смены дисков X-LOCK, позволяющей менять диски всего одним щелчком мыши. Угловые шлифовальные машины выпускаются в различных исполнениях, так что между ними всегда есть что-то подходящее для вашей работы. Защитный кожух можно регулировать и менять быстро, легко и без инструментов. Благодаря технологии активной обратной связи (AFT) машина сама выключается в случае резкого снижения скорости или зажатия диска в материале.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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