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Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина Makita GA050GT101

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Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 1
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 2
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 3
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 4
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 5
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 6
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 7
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 8
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 9
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 10
Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 1
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 2
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 3
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 4
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 5
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 6
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 7
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 8
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 9
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 10
  • Угловая шлифмашина Makita GA050GT101 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710074
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
15.8
Длина, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х23
Вес, кг.
9

Описание товара Угловая шлифмашина Makita GA050GT101

Если все еще есть сомнения относительно того, является ли аккумуляторная угловая шлифмашина хорошей заменой проводной, обязательно попробуйте Makita GA050G. Эта машина устранит любые сомнения. Прочные углошлифовальные машины - доказательство дополнительных преимуществ линейки XGT. Кроме того, они удобны в использовании. Новый защитный кожух можно быстро, легко и без инструментов отрегулировать. Безопасность также была продумана, обе УШМ оснащены технологией активной обратной связи (AFT). Функция AFT активируется в случае внезапного снижения скорости или когда шлифовальный круг застревает в материале и автоматически выключает станок. Это предотвращает травмы. GA050G - это особо безопасная машина с тормозом, который быстро останавливает диск.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Makita GA050GT101




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Высота, см
15.8
Длина, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Если все еще есть сомнения относительно того, является ли аккумуляторная угловая шлифмашина хорошей заменой проводной, обязательно попробуйте Makita GA050G. Эта машина устранит любые сомнения. Прочные углошлифовальные машины - доказательство дополнительных преимуществ линейки XGT. Кроме того, они удобны в использовании. Новый защитный кожух можно быстро, легко и без инструментов отрегулировать. Безопасность также была продумана, обе УШМ оснащены технологией активной обратной связи (AFT). Функция AFT активируется в случае внезапного снижения скорости или когда шлифовальный круг застревает в материале и автоматически выключает станок. Это предотвращает травмы. GA050G - это особо безопасная машина с тормозом, который быстро останавливает диск.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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