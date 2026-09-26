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Полировальная шлифовальная машина DeWalt DWP849X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полировальная шлифовальная машина DeWalt DWP849X

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Полировальная шлифовальная машина DeWalt DWP849X - фото 1
Полировальная шлифовальная машина DeWalt DWP849X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
  • Полировальная шлифовальная машина DeWalt DWP849X - фото 1
  • Полировальная шлифовальная машина DeWalt DWP849X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127571
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Полировальная машина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х24х11
Вес, кг.
4.76

Описание товара Полировальная шлифовальная машина DeWalt DWP849X

Обрезиненный корпус редуктора для предотвращения царапин на обрабатываемой поверхности. Прорезиненная рукоятка для удобного использования.



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Отзывы о товаре Полировальная шлифовальная машина DeWalt DWP849X




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Полировальная машина
Страна производитель
Китай
Описание
Обрезиненный корпус редуктора для предотвращения царапин на обрабатываемой поверхности. Прорезиненная рукоятка для удобного использования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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