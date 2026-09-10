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Шлифмашина ленточная Makita 9403 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина ленточная Makita 9403

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Шлифмашина ленточная Makita 9403 - фото 1
Шлифмашина ленточная Makita 9403 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
да
  • Шлифмашина ленточная Makita 9403 - фото 1
  • Шлифмашина ленточная Makita 9403 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36655
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
500
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х22
Вес, кг.
7.05

Описание товара Шлифмашина ленточная Makita 9403

Ленточная шлифмашина, мощность 1200 Вт, скорость ленты до 500 м/мин, лента 610x100 мм, пылесборник, вес: 5.7 кг



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Отзывы о товаре Шлифмашина ленточная Makita 9403




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
500
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Ленточная шлифмашина, мощность 1200 Вт, скорость ленты до 500 м/мин, лента 610x100 мм, пылесборник, вес: 5.7 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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