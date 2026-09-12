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Углошлифовальная машина Makita GA036GZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Makita GA036GZ

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Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 4
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 5
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 6
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 7
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 8
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 9
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 10
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 11
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 12
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 13
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 14
Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 7
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 8
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 9
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 10
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 11
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 12
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 13
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 14
  • Углошлифовальная машина Makita GA036GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=150мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681501
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина угловая
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
3.5

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA036GZ

Аккумуляторная шлифовальная угловая машина Makita GA036GZ предназначена для шлифовки, зачистки (в том числе проволочной щеткой) и резки материалов из металла и камня без использования воды. Модель оснащена бесщеточным двигателем и широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы. Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков. Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA036GZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина угловая
Описание
Аккумуляторная шлифовальная угловая машина Makita GA036GZ предназначена для шлифовки, зачистки (в том числе проволочной щеткой) и резки материалов из металла и камня без использования воды. Модель оснащена бесщеточным двигателем и широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы. Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков. Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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