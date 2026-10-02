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Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Makita GA9070X1

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Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 4
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 5
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 6
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 7
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 8
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 9
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 10
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 11
Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 7
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 8
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 9
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 10
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 11
  • Углошлифовальная машина Makita GA9070X1 2800Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641126
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина угловая
Размеры в упаковке, см
51х25х15
Вес, кг.
6.3

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA9070X1

Углошлифовальная машина (УШМ) Makita GA9070X1 с двигателем мощностью 2700 Вт способна справляться с интенсивными нагрузками при резке, шлифовании и полировании поверхностей. Посадочное отверстие 22.23 мм предусматривает установку диска диаметром 230 мм. Система отведения пыли помогает поддерживать порядок в области проведения работы. Для комфортного удержания со сниженной усталостью УШМ Makita GA9070X1 оборудована рукояткой, которая фиксируется в трех положениях на выбор и уменьшает вибрационную отдачу. Прорезиненная поверхность предотвращает проскальзывание. Инструмент работает от электросети и оснащен проводом длиной 2.5 м для удобного подключения на удаленном расстоянии от розетки.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA9070X1




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина угловая
Описание
Углошлифовальная машина (УШМ) Makita GA9070X1 с двигателем мощностью 2700 Вт способна справляться с интенсивными нагрузками при резке, шлифовании и полировании поверхностей. Посадочное отверстие 22.23 мм предусматривает установку диска диаметром 230 мм. Система отведения пыли помогает поддерживать порядок в области проведения работы. Для комфортного удержания со сниженной усталостью УШМ Makita GA9070X1 оборудована рукояткой, которая фиксируется в трех положениях на выбор и уменьшает вибрационную отдачу. Прорезиненная поверхность предотвращает проскальзывание. Инструмент работает от электросети и оснащен проводом длиной 2.5 м для удобного подключения на удаленном расстоянии от розетки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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