Углошлифовальная машина Makita GA9070X1
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA9070X1
Углошлифовальная машина (УШМ) Makita GA9070X1 с двигателем мощностью 2700 Вт способна справляться с интенсивными нагрузками при резке, шлифовании и полировании поверхностей. Посадочное отверстие 22.23 мм предусматривает установку диска диаметром 230 мм. Система отведения пыли помогает поддерживать порядок в области проведения работы. Для комфортного удержания со сниженной усталостью УШМ Makita GA9070X1 оборудована рукояткой, которая фиксируется в трех положениях на выбор и уменьшает вибрационную отдачу. Прорезиненная поверхность предотвращает проскальзывание. Инструмент работает от электросети и оснащен проводом длиной 2.5 м для удобного подключения на удаленном расстоянии от розетки.
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