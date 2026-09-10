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Шлифмашина ленточная Makita 9910 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина ленточная Makita 9910

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Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 1
Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 2
Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 3
Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 4
Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 5
Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
нет
  • Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 1
  • Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 2
  • Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 3
  • Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 4
  • Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 5
  • Шлифмашина ленточная Makita 9910 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
13 300 руб.  23 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36657
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Макс. скорость ленты
270
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х15
Вес, кг.
2.74

Описание товара Шлифмашина ленточная Makita 9910

Ленточная шлифмашина Makita 9910 - компактная сетевая шлифмашина мощностью 650 Вт с лентой 76?457 мм, предназначенная для грубой и промежуточной обработки древесины и других материалов. Невысокий уровень шума для своего класса и удобный баланс делают её подходящей как для мастерской, так и для работ на объекте.

Для каких задач инструмент

Модель удобно использовать для выравнивания досок и щитов, снятия старой краски и лака, подготовки поверхностей под покраску или лакировку. Благодаря плоской верхней части корпус можно фиксировать в перевёрнутом положении и использовать машину как мини-станок для обработки небольших деталей.

Ключевые особенности

Скорость ленты порядка 270-330 м/мин обеспечивает эффективное съём материала при контролируемом усилии. Ширина ленты 76 мм и длина 457 мм дают хорошее сочетание манёвренности и производительности, а масса около 2.5-2.6 кг облегчает работу одной рукой. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса помогает снижать запылённость рабочего места.

Важные нюансы перед покупкой

Для аккуратного результата важно использовать качественные абразивные ленты и не превышать рекомендуемое давление на инструмент, иначе возможны "завалы" кромок. При длительной работе стоит применять защиту слуха и респиратор, так как при интенсивном съёме материала пыли и шума будет заметно больше, чем у орбитальных шлифмашин.



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Отзывы о товаре Шлифмашина ленточная Makita 9910




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Макс. скорость ленты
270
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание

Ленточная шлифмашина Makita 9910 - компактная сетевая шлифмашина мощностью 650 Вт с лентой 76?457 мм, предназначенная для грубой и промежуточной обработки древесины и других материалов. Невысокий уровень шума для своего класса и удобный баланс делают её подходящей как для мастерской, так и для работ на объекте.

Для каких задач инструмент

Модель удобно использовать для выравнивания досок и щитов, снятия старой краски и лака, подготовки поверхностей под покраску или лакировку. Благодаря плоской верхней части корпус можно фиксировать в перевёрнутом положении и использовать машину как мини-станок для обработки небольших деталей.

Ключевые особенности

Скорость ленты порядка 270-330 м/мин обеспечивает эффективное съём материала при контролируемом усилии. Ширина ленты 76 мм и длина 457 мм дают хорошее сочетание манёвренности и производительности, а масса около 2.5-2.6 кг облегчает работу одной рукой. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса помогает снижать запылённость рабочего места.

Важные нюансы перед покупкой

Для аккуратного результата важно использовать качественные абразивные ленты и не превышать рекомендуемое давление на инструмент, иначе возможны "завалы" кромок. При длительной работе стоит применять защиту слуха и респиратор, так как при интенсивном съёме материала пыли и шума будет заметно больше, чем у орбитальных шлифмашин.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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