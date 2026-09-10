Описание товара Шлифмашина ленточная Makita 9910

Ленточная шлифмашина Makita 9910 - компактная сетевая шлифмашина мощностью 650 Вт с лентой 76?457 мм, предназначенная для грубой и промежуточной обработки древесины и других материалов. Невысокий уровень шума для своего класса и удобный баланс делают её подходящей как для мастерской, так и для работ на объекте.

Для каких задач инструмент

Модель удобно использовать для выравнивания досок и щитов, снятия старой краски и лака, подготовки поверхностей под покраску или лакировку. Благодаря плоской верхней части корпус можно фиксировать в перевёрнутом положении и использовать машину как мини-станок для обработки небольших деталей.

Ключевые особенности

Скорость ленты порядка 270-330 м/мин обеспечивает эффективное съём материала при контролируемом усилии. Ширина ленты 76 мм и длина 457 мм дают хорошее сочетание манёвренности и производительности, а масса около 2.5-2.6 кг облегчает работу одной рукой. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса помогает снижать запылённость рабочего места.

Важные нюансы перед покупкой

Для аккуратного результата важно использовать качественные абразивные ленты и не превышать рекомендуемое давление на инструмент, иначе возможны "завалы" кромок. При длительной работе стоит применять защиту слуха и респиратор, так как при интенсивном съёме материала пыли и шума будет заметно больше, чем у орбитальных шлифмашин.