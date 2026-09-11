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Виброшлифмашина Metabo FSX 200 Intec эксцентриковая (609225500) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Виброшлифмашина Metabo FSX 200 Intec эксцентриковая (609225500)

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Виброшлифмашина Metabo FSX 200 Intec эксцентриковая (609225500)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Мощность, Вт
240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 81878
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Мощность, Вт
240
Высота, см
14
Длина, см
40
Размеры в упаковке, см
40х28х14
Вес, кг.
3.08

Описание товара Виброшлифмашина Metabo FSX 200 Intec эксцентриковая (609225500)

Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo FSX 200 Intec используется для абразивной обработки изделий из камня, металла или древесины. Легкий и удобный инструмент для управления одной рукой. Для повышения эргономичности предусмотрена резиновая накладка на ручке. Также присутствует кассета-пылесборник с фильтром для работы без подключения пылесоса. Возможность пылеудаления путем подключения универсального строительного пылесоса с адаптером. Предельное количество оборотов — 11000 об/мин. Потребляемая мощность — 240 Вт. Максимальный диаметр диска — 125 мм. Поставляется в пластиковом кейсе. Вес — 1,3 кг.



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Отзывы о товаре Виброшлифмашина Metabo FSX 200 Intec эксцентриковая (609225500)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Мощность, Вт
240
Высота, см
14
Длина, см
40
Описание
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo FSX 200 Intec используется для абразивной обработки изделий из камня, металла или древесины. Легкий и удобный инструмент для управления одной рукой. Для повышения эргономичности предусмотрена резиновая накладка на ручке. Также присутствует кассета-пылесборник с фильтром для работы без подключения пылесоса. Возможность пылеудаления путем подключения универсального строительного пылесоса с адаптером. Предельное количество оборотов — 11000 об/мин. Потребляемая мощность — 240 Вт. Максимальный диаметр диска — 125 мм. Поставляется в пластиковом кейсе. Вес — 1,3 кг.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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