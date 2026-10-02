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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00)

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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 33683
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00)
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х20
Вес, кг.
2.7

Описание товара Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00)

Угловая шлифмашина, мощность 900 Вт, частота вращения диска до 11000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 1.9 кг



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина, мощность 900 Вт, частота вращения диска до 11000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 1.9 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00) - этот товар вы можете купить по цене 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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