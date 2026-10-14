Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб.
В наличии
Код товара: 36661
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х19х9
Вес, кг.
1.5
Описание товара Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032
Ленточная шлифмашина, мощность 500 Вт, скорость ленты до 1700 м/мин, лента 533x9 мм, вес: 1.5 кг
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 620 руб.3655 руб. в СплитУглошлифовальная машина Bosch GWS 24-230 JH 2400Вт 6500об/мин ре...
-
В наличииЦена 14 730 руб.3683 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-42, 2...
-
В наличииЦена 14 790 руб.3698 руб. в СплитУглошлифовальная машина Bosch GWS 26-230 JH 2600Вт 6500об/мин ре...
-
В наличииЦена 14 830 руб.3708 руб. в СплитУглошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS
-
В наличииЦена 14 850 руб.3713 руб. в СплитШлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225...
-
В наличии БесплатноЦена 14 920 руб.3730 руб. в СплитУгловая шлифмашина Makita GA9020SF
-
В наличииЦена 15 450 руб.3863 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 2...
-
В наличииЦена 15 780 руб.3945 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Metabo WA 13-125 QUICK 1350Вт 11000...
-
В наличии БесплатноЦена 16 200 руб.4050 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Makita GA9020SFK
-
В наличииЦена 16 460 руб.4115 руб. в СплитУгловая шлифмашина Bosch GWS 14-125 S (06017D0100)
-
В наличии БесплатноЦена 16 720 руб.4180 руб. в СплитШлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
-
В наличииЦена 16 800 руб.4200 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез....
Ленточная шлифмашина, мощность 500 Вт, скорость ленты до 1700 м/мин, лента 533x9 мм, вес: 1.5 кг
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - по цене 15350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032